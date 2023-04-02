ВМС Ирана пресекли деятельность нарушившего воздушную границу самолёта-разведчика США Фото: REUTERS

Иранские военные пресекли попытку американского самолёта-разведчика собрать данные о своей стране. Самолёт EP-3E ВМС США вошёл в воздушное пространство Ирана, но был вовремя обнаружен, после чего ему пришлось улететь. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как сообщили журналистам в управлении по связям с общественностью ВМС Ирана, американский самолёт-разведчик вошёл в воздушное пространство страны, фактически нарушив государственную границу, после чего получил предупреждение от иранской армии.

Предупреждение о пересечении границы в районе Оманского залива сработало - выявленный разведчик развернулся и покинул воздушное пространство Ирана.

Ранее KP.RU сообщил о том, что министр обороны России Сергей Шойгу наградил двоих лётчиков, которые пресекли разведывательную деятельность американского беспилотника в акватории Чёрного моря. БПЛА США собирал данные о Крымском полуострове.