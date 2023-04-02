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НовостиПолитика2 апреля 2023 14:19

Минобороны Чехии призвало как можно скорее найти посредника для переговоров по Украине

Глава МО Чехии будет аплодировать стране, которая станет посредником в переговорах
Сергей ЧИКОВ
МО Чехии призвало к скорейшему урегулированию украинского конфликта

МО Чехии призвало к скорейшему урегулированию украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова призвала как можно быстрее закончить конфликт на Украине. По ее мнению, весь мир должен способствовать урегулированию кризиса, и она будет аплодировать тому, кто выступит посредником переговорного процесса.

“Неважно, кто является модератором, Запад или страны, которые могут быть близки к России. Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России”, – заявила Чернохова, отметив, что украинский кризис может затянуться надолго.

Напомним, недавно президент Турции также призвал к скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта. Эрдоган давно призывает стороны конфликта к диалогу и заявлял о готовности способствовать решению кризиса за столом переговоров до самого конца.

Однако, как отмечали в МИД РФ, Киев по указанию США запретил переговоры с Россией. Тем временем в Белом доме заявили, что перемирие на Украине может стать нарушением устава ООН.