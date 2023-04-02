Сергей Лавров и Энтони Блинкен по телефону обсудили задержание журналиста WSJ Эвана Гершковича

Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном задержание журналиста Эвана Гершковича Фото: ТАСС

В МИД РФ сообщили о звонке Госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД России Сергею Лаврову. По инициативе американской стороны дипломаты обсудили задержание журналиста издания WSJ Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

“В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Э.Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Э.Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации”, – сообщили в МИД РФ, заявив о недопустимости придания этому делу политической окраски.

Глава МИД России в разговоре напомнил, что задержанный журналист был пойман с поличным при попытке заполучить секретные данные. Также в ведомстве подчеркнули, что о задержании гражданина США американское Посольство в Москве уведомили в установленном порядке. Судьбу Гершковича будут решать в российском суде.

Напомним, журналист американского издания был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за деятельностью журналиста давно следили в Кремле. Позже крупные западные издания выступили с требованием отпустить подозреваемого, а некоторые, в качестве мер ответа, призывали рассмотреть вопрос высылки российского посла в США.