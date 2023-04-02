Украинский завод “Маяк” приступил к производству новых осколочных боеприпасов для беспилотников ВСУ

На Украине наладили производство боеприпасов для беспилотников Фото: Александр КОЦ

На украинском заводе оборонном предприятии “Маяк” начали производить авиационные боеприпасы осколочного действия для беспилотников украинской армии. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях предприятия.

“Авиационные боеприпасы к БПАК ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра”, – комментируют возможности новых боеприпасов на заводе.

Напомним, на Западе признают, что расход боеприпасов в украинском конфликте превышает возможности НАТО по обеспечению нужд ВСУ, а конфликт перешел в фазу противостояния "на истощение". Из-за помощи Киеву сильно опустели склады некоторых западных союзников Зеленского, а некоторые эксперты и вовсе заявляют, что вся поставляемая на Украину техника НАТО станет бесполезной из-за медленных поставок боеприпасов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)