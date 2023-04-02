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НовостиПолитика2 апреля 2023 15:13

Украинский завод “Маяк” приступил к производству новых осколочных боеприпасов для беспилотников ВСУ

На предприятии будут выпускать два варианта боеприпасов для дронов
Сергей ЧИКОВ
На Украине наладили производство боеприпасов для беспилотников

На Украине наладили производство боеприпасов для беспилотников

Фото: Александр КОЦ

На украинском заводе оборонном предприятии “Маяк” начали производить авиационные боеприпасы осколочного действия для беспилотников украинской армии. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях предприятия.

“Авиационные боеприпасы к БПАК ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра”, – комментируют возможности новых боеприпасов на заводе.

Напомним, на Западе признают, что расход боеприпасов в украинском конфликте превышает возможности НАТО по обеспечению нужд ВСУ, а конфликт перешел в фазу противостояния "на истощение". Из-за помощи Киеву сильно опустели склады некоторых западных союзников Зеленского, а некоторые эксперты и вовсе заявляют, что вся поставляемая на Украину техника НАТО станет бесполезной из-за медленных поставок боеприпасов.

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