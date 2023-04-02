Один человек погиб и пятнадцать пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга Фото: Кадр видео

Один человек погиб и пятнадцать пострадали при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Позже стало известно, что в заведении “Стрит-бар” на Университетской набережной в результате этого взрыва погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский.

“В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб”, – заявил представитель экстренных служб агентству ТАСС. Также в результате происшествия обрушилось фасадное остекление заведения на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в кафе сработало взрывное устройство.

“Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство”, – заявили в интервью изданию. Мощность взрыва, по данным собеседника агентства, составила более 200 грамм в тротиловом эквиваленте.Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, сообщили экстренные службы.

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