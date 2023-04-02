Старовойт: в Курской области при обстреле села со стороны ВСУ семеро жителей получили ранения

Губернатор Курской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил у себя в телеграм-канале об обстреле украинской армией села Николаева-Дарьина. В результате атаки семеро жителей получили травмы разной степени тяжести, среди них трое детей и один подросток.

"Семеро жителей села Николаева-Дарьина Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести", – заявил губернатор.

Также, по предварительной информации, у одной из женщин серьезные ранения. Всем пострадавшим в этом инциденте уже оказывается медицинская помощь, а на место трагедии в срочном порядке вылетела бригада с челюстно-лицевым и детским хирургами. Отдельно Старовойт отметил, что пострадавших планируется эвакуировать с места.

Напомним, днем ранее ВСУ в этой же области обстреляли село Искра Хомутовского района. В результате более 20 ударов по селу никто из жителей не пострадал, но было нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов.