Минздрав: шестеро пострадавших от взрыва в кафе Петербурга находятся в тяжелом состоянии

В результате взрыва в кафе "Стрит-бар" пострадало минимум 24 человека и один погиб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В результате взрыва в кафе “Стрит-Бар” в центре Санкт-Петербурга пострадало по меньшей мере 24 человека. Минздрав сообщил, что в медицинские учреждения доставили шестерых человек в тяжелом состоянии и 18 в состоянии средней и легкой степени тяжести. Единственным погибшим в данном инциденте на данный момент остается военный корреспондент Владлен Татарский.

Напомним, Татарский приехал в Петербург на творческий вечер, организованный движением “Кибер Фронт Z”. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку военного, подаренную военкору одной из посетительниц мероприятия. Сайт KP.RU показывал видео, на котором Татарскому вручили этот подарок.

Следственный комитет РФ уже возбудил по факту взрыва в кафе уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств).

Настоящее имя погибшего военкора - Максим Фокин. Он родился в Донецкой области в 1982 году в семье шахтера. В 2014 году, после обострения конфликта на Украине, он вступил в народное ополчение. Во время спецоперации Татарский служил в батальоне "Восток" и принимал активное участие в боях против украинской армии.

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