Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине худший сценарий из-за усиления внешнего давления

Олег Соскин отметил усиление давления Запада на Киев фото: соцсети

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об ухудшении позиций Украины из-за участившихся призывов к Зеленскому решить украинский конфликт дипломатическим путем.

“Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня”, – заявил он у себя на YouTube-канале.

Соскин считает, что многие западные политики постепенно осознают возрастание рисков распространения конфликта за территорию Украины в случае затягивания конфликта.

Напомним, ранее Минобороны Чехии призвало как можно скорее найти посредника для переговоров по Украине и объединить усилия всех стран для решения украинского кризиса дипломатическими методами. Однако, как писал ранее сайт KP.RU, Украина на законодательном уровне запретила любые переговоры с Россией.

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