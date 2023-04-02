Интерфакс: По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского задержана Дарья Трепова Фото: соцсети Дарьи Треповой

По подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского задержана Дарья Трепова, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Дарья Трепова, жительница Санкт-Петербурга, 1997 года рождения, доставлена к следователю.

Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что именно она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в кафе «Стрит-Бар», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а также минимум 19 человек получили ранения.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», – сообщили в телеграм-канале СК России.

Ведомство уточняло, что на месте взрыва работали криминалисты и следователи.

Напомним, вечером 2 апреля в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский и получили ранения еще минимум 19 человек.

По сообщениям экстренных служб, в результате взрыва обрушилось остекление фасада заведения на площади 15 квадратных метров, но пожара не произошло.

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