The Telegraph: В ВСУ пожаловались на потери «самых продвинутых пилотов», которые могли бы освоить истребители F-16 Фото: REUTERS

На Украине пожаловались на потери среди «самых продвинутых пилотов», которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, об этом сообщила газета The Telegraph.

«Российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолетов», - приводит издание слова украинского майора Ворошилова.

«У нас был список самых продвинутых летчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою», - отметил полковник ВСУ Логачев.

По его словам, «российские ракеты значительно мощнее наших советских. Становится опаснее».

Он добавил, что «иногда мы даже не видим, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов».

Как писал сайт KP.RU, еще в феврале 2023 года в Белом доме заявляли, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 США в ближайшее время рассматриваться не будет.

В администрации США считают, что Украине нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы они могли вернуть контроль над территорией. F-16 – это вопрос более отдаленной перспективы.

Напомним, в России неоднократно заявляли, что западное оружие и обслуживающий его персонал будет являться законными целями для Вооруженных сил РФ. Кроме того, поставка Киеву странами Запада вооружений лишь затягивает конфликт.

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