Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 3 апреля 2023 года
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской, областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в воскресенье в указанных регионах, а также в Сумской и Харьковской областях местные власти несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Как писал сайт KP.RU, рано утром 2 апреля воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Кроме того, сигнал тревоги звучал и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Ранее 27 марта мэр Виталий Кличко заявлял, что в Киеве произошло несколько взрывов.
Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят регулярные удары по критически важной инфраструктуре Украины, после того, как Киев устроил теракт на Крымском мосту.
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