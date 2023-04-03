Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 3 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской, областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее в воскресенье в указанных регионах, а также в Сумской и Харьковской областях местные власти несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 2 апреля воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Кроме того, сигнал тревоги звучал и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее 27 марта мэр Виталий Кличко заявлял, что в Киеве произошло несколько взрывов.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят регулярные удары по критически важной инфраструктуре Украины, после того, как Киев устроил теракт на Крымском мосту.

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