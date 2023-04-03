Эрдоган: Мои двери для американского посла в Анкаре закрыты Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре, который встретился с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь — президент», - приводит слова Эрдогана газета Star.

Президент Турции подчеркнул, что «наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место».

«Пусть знает, как должен работать посол», - добавил Эрдоган.

Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая 2023 года. Эрдоган призывал турецкую молодежь в этот день сделать правильный выбор.

Напомним, ранее сообщалось, что по инициативе посла США в Анкаре Джеффри Флейка состоялась его встреча с единым кандидатом в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.

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