Мария Захарова - о реакции Запада на теракты Киева в России: Это просто расчеловечивание Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для Радио «КП» заявила, что реакция Запада на террористические акты Киева в России является просто расчеловечиванием во всех смыслах.

«Мы слышим совершенно страшные вещи. Мы слышим как все, кто сидит на западных грантах, получает западные премии, кто является для Запада рукопожатыми, кто ходит во всех белые списки - вот те самые проводники их идеологии - они как с цепи сорвались…», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, «самое «мягкое», что они говорят - что это «успех»…Это кощунственные вещи, недостойные человека».

По ее словам, эта информационная вакханалия находится за пределами и законодательных норм.

«Это глумление, призывание к такому же, еще большему числу таких актов, и все это идет по нарастающей…Это просто расчеловечивание во всех смыслах», - отметила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова прокомментировала взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Захарова раскритиковала Запад за отсутствие реакции на насильственную гибель российских журналистов, которую «киевский режим» с восторгом оценивает как успех.

Напомним, вечером 2 апреля в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский и получили ранения еще минимум 19 человек.

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