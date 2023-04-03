Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах в стране. Трансляцию ее выступления вели финские СМИ.

«Поздравляю остальных, «коалиционеров» и «Истинных финнов». Демократия высказалась, и финны проголосовали», - заявила Санна Марин.

По ее словам, «сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату».

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2022 года Санна Марин заявила, что Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если этого будет требовать вопрос ее национальной безопасности.

6 мая 2022 года премьер заявила, что Хельсинки больше не смогут продолжать прежние отношения с Москвой из-за ситуации на Украине.

Марин также сообщила, что Хельсинки поддерживают предложение Еврокомиссии о введении запрета на поставки российской нефти, а также будут призывать ЕС принять санкционные ограничения в отношении российского газа.