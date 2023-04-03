Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу из-за подрывов «Северных потоков» Фото: EAST NEWS

Американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Postil спрогнозировал скорую политическую катастрофу для президента США Джо Байдена из-за подрывов «Северных потоков».

Херш заметил, что в ФРГ ухудшается экономическая ситуация. По его мнению, немецкую промышленность, лишившуюся газа из России, ждет «очень плохой следующий год».

«Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой», - спрогнозировал Херш.

Журналист отметил, что Байден боится возможной независимости Германии.

В продолжении разговора Херш напомнил о подрыве «Северных потоков» и об участии в теракте Норвегии и назвал ее «маленькой собачкой» США.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта 2023 года журналист, автор расследований о подрыве газопроводов Nord Stream 1 и 2 Сеймур Херш заявил, что теракт на «Северных потоках» был своего рода наказанием для канцлера Германии Олафа Шольца от Байдена, за отказ поставлять оружие Киеву.

Журналист отметил, что решение о подрыве газопроводов было принято Байденом в сентябре 2022 года из-за неудач Украины на поле боя.

Херш высмеял версию, которую распространяют американские чиновники, о якобы проукраинской группировке, стоящей за подрывом газопроводов. Он подчеркнул, что одним поддельным паспортом провернуть такую операцию попросту невозможно, и версия США абсолютно смехотворна.

14 марта 2023 года президент России Владимир Путин назвал чушью версию, что к взрывам газопроводов «Северного потока» якобы причастны некие украинские активисты.

«Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддерживаемые всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», – сказал Путин.

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