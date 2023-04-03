Американцы назвали спамером Зеленского, выпрашивающего переговоры с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Читатели американского издания Newsweek с сарказмом отреагировали на желание Зеленского провести переговоры с Си Цзиньпином.

Emmanuel Goldst с иронией отметил, «может быть, У Си Цзиньпина стоит уведомление о спам-звонках? Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник».

HH Victor более жестко подчеркнул, «извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не марионетками».

Кроме того, читатели в своих комментариях назвали Зеленского «просто коррумпированным лидером коррумпированного восточноевропейского захолустья – Украины», а также, что Си не будет говорить с ним, «в этом нет смысла, так как Зеленский сказал бы то, что ему говорит Белый Дом».

Как писал сайт KP.RU, ранее читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за его недавние высказывания о возможном компромиссе с Россией.

«Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране», – высмеял Зеленского один из пользователей.

Другой читатель добавил, что США и НАТО не позволят ему закончить конфликт, пока не погибнет последний украинец.

В конце марта Зеленский в интервью одному из крупнейших мировых агентств Associated Press заявил, что, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев начнут подталкивать к компромиссу с Москвой, а без помощи Америки победы Украине не видать. Кроме того, Зеленский еще раз выразил готовность встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на Украине.

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