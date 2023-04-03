Президент Черногории Джуканович проиграл выборы после 30 лет у власти Фото: REUTERS

Президент Черногории Мило Джукановича потерпел поражение на состоявшихся в стране выборах. Джуканович руководил страной на различных должностях с 1991 года.

Победу одержал бывший министр экономического развития правительства страны Яков Милатович, представитель движения «Европа сейчас». Он набрал около 60% голосов, а Джуканович - 40%.

Как сообщало национальное телевидение страны RTCG, граждане Черногории новость о победе на президентских выборах Милатовича и поражении многолетнего лидера страны Мило Джукановича встретили фейерверками и массовыми шествиями.

Милатович выступил по результатам выборов и заявил, что до конца его президентского срока Черногория вступит в ЕС, а приоритетами для него станут верховенство права, экономика и европейская интеграция.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля 2022 года пресс-служба МИД Черногории сообщила, что четыре российских дипломата должны покинуть страну в течение семи дней.

В августе прошлого года власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата.

В сентябре 2022 года парламентское большинство Черногории подписало предложение о запуске процедуры отставки президента страны Мило Джукановича.