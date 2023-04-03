Генерал ВСУ Кривонос: Страны НАТО не могут поставить Киеву достаточно боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов, об этом украинскому каналу заявил бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Кривонос утверждал, что ВСУ расходуют «тысячи снарядов в день».

«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта 2023 года в интервью японской газете «Иомиури» Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения.

Он напомнил, что Киев «не может ждать» поставок вооружений от Запада, отметив, что оружие нужно Украине как можно скорее.

Днем ранее Зеленский, выступая на саммите ЕС, требовал немедленных поставок Украине оружия.

Журналистка Анна ван Денски отметила, что Зеленский сделал это в очень резкой и эмоциональной форме. По ее словам, Зеленский заявил, что военная помощь необходима Украине незамедлительно».