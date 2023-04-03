WSJ: McDonald's временно закрывает офисы в США в связи с грядущими сокращениями персонала Фото: REUTERS

McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

«В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации», - сказано в сообщении, направленном компанией своим сотрудникам.

«Руководство McDonald's отказалось назвать число сотрудников, которые подпадут под сокращения», - подчеркнули в газете.

Как писал сайт KP.RU, 16 мая 2022 года компания после более чем 30 лет работы «Макдональдс» в России сообщила о своем решении уйти с российского рынка и начать продажу бизнеса.

В июле 2022 года рестораны «Вкусно — и точка» (быв. «Макдональдс») под новым брендом отработали первый месяц. Открылся флагманский ресторан на Пушкинской площади в Москве, состоялся запуск сотен ресторанов в России и возвращения в меню «Биг Тейсти» с новым названием.