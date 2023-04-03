Французский Политик Филиппо: Решение ОПЕК+ о снижение добычи нефти стало «пощечиной» главе минфина Ле Мэру Фото: REUTERS

Решение стран ОПЕК+, в том числе и России, снизить добычу нефти стало «новой пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра, написал в соцсети французский политик Флориан Филиппо.

«Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил новую пощечину!», - заявил Филиппо.

Политик отметил, «прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!».

Напомним, в феврале 2023 года Брюно Ле Мэр призывал ужесточить санкции против России и называл их «эффективными в долгосрочной перспективе».

Как писал сайт KP.RU, агентство Associated Press сообщило, что решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит США ростом инфляции и цен на бензин.

Журналисты назвали данное решение «неожиданным» и способным спровоцировать повышение цен в США и других странах.

2 апреля вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

Новак отмечал высокую волатильность и непредсказуемость мирового рынка нефти из-за деструктивной энергетической политики Запада.