Минобороны Южной Кореи сообщило о совместных с Японией и США учениях ВМС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея, США и Япония с 3 по 4 апреля проведут совместные учения ВМС с участием авианосца США «Нимиц» для повышения способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР, об этом сообщило минобороны Южной Кореи.

В ведомстве уточнили, что подобные учения проводятся впервые за 6 месяцев, предыдущие состоялись в сентябре 2022 года.

В пресс-релизе минобороны Южной Кореи отмечали, что противолодочные учения организованы для повышения возможностей реагирования трех стран на подводную угрозу Северной Кореи.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта 2023 года премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что Сеул на данный момент не готов поставлять вооружение Киеву.

Агентство Reuters сообщало, что Северная Корея с 18 по 19 марта проводила учения по совершенствованию своего ядерного потенциала.

Ранее сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.