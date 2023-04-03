Мировые цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ сократить добычу Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть ускорили рост на восемь процентов на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание указывало, что майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель.

В статье отметили, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 1.18 мск росла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.

Как писал сайт KP.RU, французский политик Флориан Филиппо назвал решение стран ОПЕК+, в том числе и России, снизить добычу нефти «новой пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра.

Агентство Associated Press отмечало, что решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит США ростом инфляции и цен на бензин.

Журналисты назвали данное решение «неожиданным» и способным спровоцировать повышение цен в США и других странах.

Ранее 2 апреля вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.