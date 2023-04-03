Что произошло в ночь на 3 апреля

Эрдоган: Мои двери для американского посла в Анкаре закрыты Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он закрыл для посла США в Турции. Ранее стало известно о встрече Флейка с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Эрдоган отметил, что «наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. ...Пусть знает свое место».

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Раскольники ПЦУ захватили кафедральный собор в городе Хмельницком, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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