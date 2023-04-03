В США названы возможные организаторы убийства военкора Татарского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Израиля могли быть организаторами убийства военного корреспондента Владлена Татарского, считает американский политолог Скотт Беннетт.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», – заявил он в интервью «Известиям».

Как полагает политолог, покушение на Татарского могло быть реализовано с использованием спутников, предоставленных США и Великобританией. По мнению Беннетта, организаторы убийства надеются спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы «укрепить на Западе образ мышления альянса времен Второй мировой войны».

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, а также пострадали по меньшей мере 32 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва и проводит мероприятия по восстановлению деталей происшествия и установлению всех причастных.