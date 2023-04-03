УПЦ: Один из танцевавших над молившейся у Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни Фото: REUTERS

Без признаков жизни был госпитализирован один из танцевавших над женщиной, которая молилась на улице у монастыря Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

«Одного из тех, кто танцевал вчера возле лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал … Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», - сказано в заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале УПЦ.

Ранее появилось сообщение о том, что группа противников Украинской православной церкви решила устроить танцы около верующей, которая молилась на коленях у входа в Киево-Печерскую лавру.

Напомним, накануне настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу суд назначил домашний арест на два месяца, запретив при этом какое-либо общение с верующими. Как писал сайт KP.RU, его обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды, а также связях с Россией.