Видео последствий мощного землетрясения на Камчатке появилось в Сети
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У берегов Камчатки в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 6,9. Видео последствий появилось в Сети.
Данных о пострадавших и разрушениях нет, но жители Петропавловска-Камчатского заявили о том, что стены у зданий тряслись, а также дребезжали окна и с полок падали вещи. На данный момент спасатели обследуют здания в поисках возможных повреждений.
«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе после ощущаемого землетрясения», - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как сообщила ранее Единая геофизическая служба РАН, первое землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов, а эпицентр залегал в 54 км от села Никольское на острове Беринга. Очаг толчков находился на глубине 21 км.
Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 100 км. Эпицентр подземных толчков был в акватории Авачинского залива в 64 км южнее Петропавловска-Камчатского.