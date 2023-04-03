Видео последствий мощного землетрясения на Камчатке появилось в Сети Фото: Telegram

У берегов Камчатки в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 6,9. Видео последствий появилось в Сети.

Данных о пострадавших и разрушениях нет, но жители Петропавловска-Камчатского заявили о том, что стены у зданий тряслись, а также дребезжали окна и с полок падали вещи. На данный момент спасатели обследуют здания в поисках возможных повреждений.

«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе после ощущаемого землетрясения», - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сообщила ранее Единая геофизическая служба РАН, первое землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов, а эпицентр залегал в 54 км от села Никольское на острове Беринга. Очаг толчков находился на глубине 21 км.

Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 100 км. Эпицентр подземных толчков был в акватории Авачинского залива в 64 км южнее Петропавловска-Камчатского.