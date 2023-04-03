Геофизик РАН объяснил, почему землетрясение на Камчатке оказалось таким сильным

Землетрясение на Камчатке было поверхностным, поэтому сильным Фото: REUTERS

Землетрясение, произошедшее на Камчатке в понедельник, 3 апреля, было поверхностным, поэтому оказалось таким сильным для жителей региона, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук Данила Чебров.

«Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Нам повезло или не повезло – оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали», – сказал он в Telegram-канале филиала Геофизической службы.

По словам специалиста, землетрясение стало заметным для Камчатского края, поскольку его амплитуда выросла до 6,9. Его эпицентр сдвинулся в сторону океана, и находится в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина землетрясения составила около 100 километров, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, в Камчатском крае в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения. Первое из них магнитудой 4 зафиксировали в акватории Тихого океана около Командорских островов. Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а очаг подземных толчков был на глубине около 100 километров.