Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл с «неожиданным» визитом в Киев, сообщают немецкие СМИ.

По информации газеты Bild, вице-канцлер ФРГ приехал в столицу Украины утром в понедельник, 3 апреля, с делегацией представителей немецкого бизнеса. Уточняется, что политик планирует обсудить вопросы восстановления Украины после завершения боевых действий и сотрудничество в энергетической отрасли.

Напомним, на прошлой неделе в Киев приезжали премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и министр обороны республики Ярослав Надь. В рамках визита они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром обороны страны Алексеем Резниковым.

В конце февраля 2023 в Киев прилетал президент США Джо Байден. Сайт KP.RU писал о реальных итогах визита американского лидера в украинскую столицу.