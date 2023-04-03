На Камчатке произошло еще пять землетрясений Фото: REUTERS

Сейсмологи зафиксировали еще пять землетрясений у берегов Камчатки.

Как уточняется на сайте камчатского филиала единой Геофизической службы Российской академии наук, землетрясения произошли в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского. Их магнитуда составила от 3,6 до 4,6.

Как писал сайт KP.RU, в Камчатском крае в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения. Первое из них магнитудой 4 зафиксировали в акватории Тихого океана около Командорских островов. Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а очаг подземных толчков был на глубине около 100 километров.

Землетрясение, произошедшее на Камчатке в понедельник, 3 апреля, было поверхностным, поэтому оказалось таким сильным для жителей региона. Об этом заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук Данила Чебров. По словам специалиста, землетрясение стало заметным для Камчатского края.