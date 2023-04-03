Глава поселка Акимовка Зубарев пострадал при взрыве в Мелитополе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Мелитополе Запорожской области в результате взрыва автомобиля пострадал глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев, сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

«Сегодня совершили теракт против главы Акимовского сельского поселения Максима Зубарева. Таким образом, они не прекращают попытки запугать мирное население. Максим Юрьевич жив, но в тяжелом состоянии», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль. Он назвал произошедшие терактом, который был организован украинскими властями. Как отметил Рогов, Киев желает дестабилизировать ситуацию в регионе, а также сорвать восстановление мирной жизни.

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