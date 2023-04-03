Подозреваемая в причастности к убийству военкора Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

Военкор Владлен Татарский

Министерство внутренних дел России объявило в розыск подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову.

«Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», – говорится в сообщении в базе розыска МВД.

Ранее сообщалось, что Трепова была задержана по подозрению в убийстве Татарского.

Дарья Трепова объявлена в розыск.

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский, а также пострадали более 30 человек. Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по данному взрыву. Трое пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга находятся в тяжелом состоянии.

Между тем американский политолог Скотт Беннетт считает, что власти Соединенных Штатов, Великобритании и Израиля могли быть организаторами убийства военного корреспондента Владлена Татарского.

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