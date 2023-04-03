Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о Крыме Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им в обращении к нации.

Украинский лидер в своей речи заявил о том, что Крым снова будет «свободным и безопасным», а Украина «вернет все свои территории».

«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», - ответил украинскому президенту один из пользователей соцсети.

Другой комментатор призвал к «переговорам, диалогу и компромиссу». «Запад использует вас», - добавил он.

«Это только ваши мечты», - заявил еще один.

«Вы не победите Россию. Вы не сможете», - написал другой, отметив, что у украинских властей вас есть время до тех пор, пока президент США Джо Байден «не уйдет и деньги из США не прекратятся», призвав «заключить мир».

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам состоявшего референдума, когда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей полуострова и 95,6% - жителей Севастополя.

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