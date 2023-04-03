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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:15

Более 30 человек стали жертвами серии торнадо в США

В одном Теннесси погибли 15 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Более 30 человек стали жертвами серии торнадо в США

Более 30 человек стали жертвами серии торнадо в США

Фото: REUTERS

Серия торнадо в ряде американских штатов унесла жизни более 30 человек, а еще десятки человек пострадали. Об этом пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

Согласно приведенным данным, погибшие от торнадо были в таких штатах как Арканзас, Алабама, Иллинойс, Индиана, Делавэр, а также Миссисипи и Теннесси. При этом в последнем погибли 15 человек.

Как уточняется, жертвами торнадо в штате Арканзас стали пять человек. Напомним, губернатор этого штата Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления данного региона. Как писал сайт KP.RU, к борьбе с последствиями была подключена Национальную гвардию. Тогда же сообщалось, что около 70 тысяч домов в Литл-Роке остались без электричества.