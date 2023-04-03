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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:23

В России в 2023 году хотят начать серийный выпуск модернизированной станции «Гроза»

Станция способна обеспечить связь на расстоянии до 210 км
Юлия ВАСИЛЬЕВА
С помощью станции «Гроза» можно обеспечить связь на расстоянии до 210 км в труднодоступных местах. Фото: rostec.ru

С помощью станции «Гроза» можно обеспечить связь на расстоянии до 210 км в труднодоступных местах. Фото: rostec.ru

До конца 2023 года в России хотят запустить серийное производство модернизированной станции тропосферной связи «Гроза». Об этом заявил директор завода-изготовителя НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Ринат Галеев.

«В ходе проведенных испытаний стало известно, что усовершенствованный цифровой модем помог обеспечить скорость передачи данных до 50 Мбит/с», - приводит слова Галеева ТАСС.

С помощью станции «Гроза» можно обеспечить связь на расстоянии до 210 км в труднодоступных местах, например, в горах или вдоль железных дорог. Одним из главных преимуществ аппаратуры является дальность связи и скорость инфопотока. На данный момент станции могут передавать данные скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Стоит отметить, что впервые производство гражданских станций было запущено в сентябре 2022 года.

Между тем, в Санкт-Петербурге ученые Политеха придумали способ быстрого заживления ран с помощью электродов и графена. Аналогов этой разработке пока нет во всем мире.