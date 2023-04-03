Рамзан Кадыров выложил видео с беговой дорожки: "Болеть некогда"

Кадыров заявил, что спортивные упражнения являются источником здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в Telegram-канале новое видео, посвященное спорту. На этот раз глава региона провел кардио-тренировку на беговой дорожке.

«С каждым километром на беговой дорожке и килограммом на тренажере мы все дальше и дальше отдаляем себя от визита к врачу и делаем самый лучший подарок для своего организма», - написал руководитель Чеченской Республики.

Кадыров также заявил, что спортивные упражнения являются источником здоровья, добавив, что нет никакого отдыха.

«Никакого отдыха ни в выходной день, ни в вечернее время. Хочешь двигаться вперёд - беги! Болеть некогда!», - отметил он.

Напомним, ранее Кадыров опроверг заявления о неизлечимой болезни, которая была якобы обнаружена у него. Глава Чечни заявил, что является абсолютно здоровым человеком, а также полон сил.