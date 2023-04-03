На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7 Фото: Мария ЛЕНЦ

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Иркутской области, сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева.

По информации РИА Новости, подземные толчки были зафиксированы вблизи поселка Еланцы. В Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла. Разрушений и жертв нет.

Как писал сайт KP.RU, в Камчатском крае в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения. Первое из них магнитудой 4 зафиксировали в акватории Тихого океана около Командорских островов. Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а очаг подземных толчков был на глубине около 100 километров.

Землетрясение, произошедшее на Камчатке, было поверхностным, поэтому оказалось таким сильным для жителей региона, объяснил сейсмолог Данила Чебров.

Позже сообщалось, что в Камчатском крае зафиксировали еще пять землетрясений. Они произошли в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского, их магнитуда составила от 3,6 до 4,6.