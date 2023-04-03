Гендиректор ЮНЕСКО Азуле приехала с визитом в Киев

В понедельник, 3 апреля, в Киев прибыла глава ЮНЕСКО Одри Азуле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 3 апреля, в Киев прибыла глава ЮНЕСКО Одри Азуле. О визите генерального директора международной организации сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Джапарова напомнила в своем Twitter, что Одри является председателем национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, и в таком статусе рада поприветствовать Азуле в столице Украины.

Эмине добавила, что прибытие гендиректора ЮНЕСКО стало огромным знаком «поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и СМИ в Украине».

На Украине находятся восемь объектов, которые входят включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году в перечень объектов, находящихся под угрозой, вошел исторический центр Одессы.

Как ранее писал сайт KP.RU, о том, что Украина хочет попросить ЮНЕСКО включить в перечень объектов культурного наследия исторический центр Одессы стало известно в августе прошлого года. Тогда же сообщалось, что международная организация выразила готовность помочь городу с переводом в цифровой формат, как минимум, одной тысячи произведений искусства.

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