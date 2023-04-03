В Госдуму внесен законопроект о повышении суммы ущерба от экономических преступлений Фото: архив "КП"

Законопроект об увеличении суммы ущерба от экономических преступлений внесли в Государственную думу. Авторы документа – депутаты фракции «Новые люди».

Законопроектом предлагается повысить с 2,25 млн рублей до 3,5 млн сумму крупного ущерба за внесение заведомо ложных сведений в межевой, технический планы, акт обследования или проект межевания земельного участка. За это же нарушение особо крупным ущербом предложено считать 13,5 млн рублей (сейчас 9 млн), пишет ТАСС.

Что касается статьи за ограничение конкуренции, то здесь планку дохода предлагается поднять с 50 до 80 млн рублей, дохода в крупном размере – с 250 до 395 млн. Крупный ущерб по этой статье депутаты хотят увеличить с 10 до 16 млн рублей, особо крупный – с 30 до 47,5 млн рублей.

Также «Новые люди» предложили повысить сумму крупного ущерба за незаконное использование средств индивидуализации товаров – с 250 до 400 тыс. рублей, уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией – до 35 млн рублей, а особо крупного за уклонение от уплаты налогов организацией – до 100 млн рублей.

За уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование в государственный внебюджетный фонд предложено увеличить сумму крупного ущерба с 6 до 13,5 млн рублей и с 30 до 67,5 млн рублей – сумму особо крупного ущерба. Как объяснили авторы инициативы, индексация сумм ущерба от экономических преступлений необходима из-за роста инфляции в России.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, заявив, что в данном вопросе не стоит перегибать палку.