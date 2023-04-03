Правительство России упростит участие в программе переселения для соотечественников из недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство упростит участие в специальной государственной программе переселения в Россию для соотечественников из недружественных стран. Такое заявление в понедельник, 3 апреля, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

Глава российского правительства уточнил, что «задача облегчить добровольное переселение в Россию» для соотечественников из недружественных стран была ранее поставлена президентом России Владимиром Путиным.

«Правительство упростит для них участие в государственной программе. Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране», - заявил премьер-министр РФ.

Отмечается, что предусмотрены и другие меры, которые должны будут упростить участие в данной программе.

Напомним, в конце марта 2023 года глава государства внес изменения в государственную программу переселения соотечественников. Согласно данному указу, что для граждан России, Белоруссии, Казахстана, а также Молдовы и Украины подтверждать владение русским языком не является обязательным требованием.