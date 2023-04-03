В парламенте Армении сообщили о нападении на сына Пашиняна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о нападении на Ашота Пашиняна, сына премьер-министра республики.

О подробностях инцидента парламентарий ничего не сообщил, однако назвал произоедшиеочередной в серией провокаций, которые якобы совершены представителями оппозиции, а их следы ведут за рубеж.

«Это серия организованных провокаций, следы которой, уверен, находятся также за пределами страны. Однако правовая и политическая оценки не заставят себя долго ждать. Армения останется и будет развиваться как демократическое государство, в нашем регионе будет мир», - заявил председатель собрания.

Симонян также напомнил о случае, когда депутат от блока «Айастан», член партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.