Путин подписал указ об особом порядке аттестации в школах приграничных регионов России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке аттестации в школах, которые находятся в приграничных российских регионах.

Согласно новому закону, у учеников будет возможность выбирать, какой именно экзамен сдавать - единый государственный экзамен (ЕГЭ) или вступительный экзамен вуза.

Порядок аттестации будет проходить аналогично, как это организовано в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Список соответствующих регионов и школ определит правительство России.

Авторами закона выступила группа сенаторов и депутатов, среди которых был спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Документ был инициирован на фоне непростой обстановки на территориях отдельных российских субъектов, которые граничат с Украиной, где во многих школах было в итоге введено дистанционное обучение.

Напомним, накануне министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал предложения по отмене ЕГЭ, заявив, что в сфере образования не следует принимать сиюминутные решения.

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