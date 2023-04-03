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НовостиПолитика3 апреля 2023 8:52

Путин принял законы о создании судов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне

Глава государства также подписал пакет документов о порядке отбора судей в них
Марина СЕРГЕЕВА
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будут созданы суды, соответствующие законы подписал президент РФ Владимир Путин. Документы об этом опубликованы в понедельник, 3 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Также на сайте обнародован ряд законов, определяющих порядок отбора кандидатов в создаваемые суды. Согласно документам, судей отберут в рамках конкурсных отборов, этим будет заниматься Высшая квалификационная коллегия судей.

Отмечается, что претендовать на место судьи могут те, кто занимал аналогичные должности на территории регионов на день вхождения их в РФ. Но они должны иметь российское гражданство. Участвовать в конкурсе также могут граждане, не являющиеся судьями, но сдавшие квалификационный экзамен.

Напомним, осенью прошлого года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали регионами России.

Как ранее писал сайт KP.RU, присоединение к РФ новых субъектов РФ было поддержано на референдумах абсолютным большинством жителей этих регионов.

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