В России на 60% увеличился спрос на сидр

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В России в текущем году жители стали предпочитать пиву или вину слабоалкогольный напиток сидр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Так как спрос на сидр увеличился на рынке начали появляться новые бренды, предлагающие потребителям свой продукт как замену пива или вина. Также по мнению экспертов, повышение продаж напитка могли спровоцировать большие инвестиции в рекламу и производство.

Кроме того, в исследовании отмечается, что по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, в январе и феврале 2023 года фиксируется рост продажи напитка на 60%. Также в первых месяцах этого года темп роста продаж сидра является лидирующим среди другой алкогольной продукции.

Сайт KP.RU писал о том, что в прошлом году продажи алкогольных напитков выросли на 4,5%.