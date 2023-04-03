Налоговый вычет на покупку школьной формы предложили в Госдуме

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы Фото: Мария Бакланова

Глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил ввести налоговый вычет на покупку школьной формы.

Как передает ТАСС, депутат считает, что в нынешних социально-экономических условиях налоговый вычет станет существенной поддержкой для всех семей с детьми школьного возраста. Сумму вычета предлагается ввести в пределах средней стоимости комплекта школьной формы на территории того или иного региона РФ.

«Прошу рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение единой школьной формы для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей», – говорится в обращении Демина к министру просвещения России Сергею Кравцову.

По словам парламентария, в прошлом году российские семьи потратили в среднем на подготовку детей к школе 33 225 рублей, и почти 50% из них ушло на покупку школьного гардероба. Вместе с тем среднедушевой номинальный доход в стране составил 45 272 рубля, отметил он. Таким образом, на приобретение школьной формы у полной среднестатистической семьи ушла почти 1/5 часть семейного бюджета, или 18,3%, подсчитал депутат.

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