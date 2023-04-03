Кремль начал аккредитацию на парад в честь Дня Победы на Красной площади 9 мая 2023

Репетиция парада пройдет 7 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад в честь Дня Победы состоится 9 мая на Красной площади, Кремль начал аккредитацию СМИ на мероприятие.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», – говорится на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, аккредитация журналистов проводится только на сайте Кремля. Для ее получения представителям СМИ необходимо заполнить регистрационную форму. Аккредитационный бейдж будет действовать на генеральной репетиции парада 7 мая и на самом параде Победы 9 мая.

В Кремле подчеркнули, что заявки на освещение мероприятия принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России. При этом на получение аккредитации действуют квоты: для пишущих СМИ – один корреспондент и один фотокорреспондент от редакции, для телеканалов – одна съемочная группа в составе не более трех человек. СМИ нужно успеть подать заявки не позднее 12:00 мск 12 апреля 2023.

«Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации. Организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин», –добавили в Кремле.