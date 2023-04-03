Болтон назвал Дональда Трампа “раковой опухолью” Республиканской партии США

Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" Республиканской партии США Фото: REUTERS

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предостерег Белый дом от ареста бывшего американского лидера Дональда Трампа. По мнению Болтона, оправдательное решение суда может помочь политику в выдвижении на предстоящих выборах президента. Об этом он сообщил в эфире канала CBS.

“Я не беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг причинит вред Дональду Трампу. Я беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг принес пользу Дональду Трампу”, – заявил эксперт. Болтон отметил, что Трамп сможет использовать оправдательное решение суда как оружие в предстоящей президентской гонке.

Бывший советник Вашингтона считает, что Трампу следует уступить лидерство в предстоящих выборах другому кандидату от Республиканской партии.

“Трамп — это раковая опухоль Республиканской партии”, – добавил он.

Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, арестуют 4 апреля 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил “за молчание” порноактрисе Сторми Даниелс.

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