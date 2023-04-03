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НовостиВ мире3 апреля 2023 9:23

Болтон назвал Дональда Трампа “раковой опухолью” Республиканской партии США

По его мнению, Трампу следует уступить лидерство другому кандидату от партии республиканцев
Сергей ЧИКОВ
Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" Республиканской партии США

Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" Республиканской партии США

Фото: REUTERS

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предостерег Белый дом от ареста бывшего американского лидера Дональда Трампа. По мнению Болтона, оправдательное решение суда может помочь политику в выдвижении на предстоящих выборах президента. Об этом он сообщил в эфире канала CBS.

“Я не беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг причинит вред Дональду Трампу. Я беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг принес пользу Дональду Трампу”, – заявил эксперт. Болтон отметил, что Трамп сможет использовать оправдательное решение суда как оружие в предстоящей президентской гонке.

Бывший советник Вашингтона считает, что Трампу следует уступить лидерство в предстоящих выборах другому кандидату от Республиканской партии.

“Трамп — это раковая опухоль Республиканской партии”, – добавил он.

Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, арестуют 4 апреля 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил “за молчание” порноактрисе Сторми Даниелс.

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