Губернатор Василий Орлов: «За два года более 2 тысяч амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта «Демография»

Более 2 тысяч жителей Амурской области нашли новую работу, получив бесплатное дополнительное профессиональное образование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области с начала года 517 человек решили бесплатно переучиться на новую профессию благодаря национальному проекту «Демография», сообщил глава региона Василий Орлов. Дополнительное образование амурчане получают в рамках федеральной программы «Содействие занятости». Всего за два года действия проекта новую работу нашли более 2 тысяч жителей региона.

«За три месяца более 500 жителей области решили бесплатно получить новую профессию или повысить свою квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». Самые популярные у амурчан программы: цифровой маркетинг, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и парикмахерское дело. В прошлом году такое обучение прошли 1875 человек, в 2021 - 1021. Трудоустраиваются после этого в среднем 76%, так, за два года более 2000 амурчан нашли работу, получив бесплатное допобразование в рамках нацпроекта «Демография», - рассказал губернатор Василий Орлов.

Обучение проводится на базе ведущих вузов – федеральных операторов программы: «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) и «Национального исследовательского Томского государственного университета». Все желающие могут не только получить новую профессию, но и повысить свои компетенции по уже имеющейся специальности. Занятия проходят как очно, так и в дистанционном формате.

Для жителей региона организовано обучение по таким специальностям, как менеджер по работе с маркетплейсами, web-программист (с нуля до первых проектов), графический дизайнер, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, предпринимательство, специалист в сфере закупок, фитнес-тренер, повар, каменщик, тракторист и многим другим. Полный перечень программ приводится на портале «Работа России», там же можно подать заявку на обучение по выбранной программе.

Записаться на занятия могут безработные жители региона, стоящие на учете в службе занятости, молодые мамы в декретном отпуске, предпенсионеры, люди старше 50 лет, а также сотрудники, находящиеся под риском увольнения. Пройти обучение также могут люди до 35 лет, в том числе студенты и военнослужащие после завершения службы, если для них отсутствует подходящая работа по специальности.