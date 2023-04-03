Военный эксперт Леонков заявил, что “Солнцепеки” необходимы для усиления передовых подразделений ВДВ

ТОС-1 "Солнцепек" впервые передали подразделениям ВДВ Фото: кадр видео

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал передачу огнеметных систем ТОС-1 “Солнцепек” подразделениям ВДВ ВС России, выполняющих в рамках СВО задачи на передовой. Эксперт считает, что инициатива вызвана изменением принципа задействования данного рода войск в украинском конфликте.

“За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой”, – поделился своим мнением эксперт с РИА Новости, отметив важность усиления огневой поддержки передовых подразделений ВДВ.

Напомним, ВДВ России впервые в истории получили ТОС-1А “Солнцепек”. Передача огнеметных систем произошла 3 апреля 2023 года в Саратовской области. По словам полковника Алексея Гончарова, этому оружию “нет равных в арсеналах коллективного Запада”.

Сайт KP.RU приводил схожее мнение плененного бойца украинской армии. “Выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался”, – говорил солдат ВСУ, лично видевший применение огнеметных систем по позициям Киева.

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