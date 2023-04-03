В России обнаружен новый вирус Хасеки, передающийся людям от клещей

Ученые Роспотребнадзора нашли новый вирус Хасеки, который переносят клещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азиатской части России появился новый вирус, способный передаваться человеку от укуса клеща. К такому выводу пришли специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Согласно полученным данным, болезнь похожа на ту, что переносят клещи. Речь идет о вирусе Bole 4, который уже выявили в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. При этом данные патогены могут классифицироваться как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Иными словами, это такие вирусы, которые передаются человеку членистоногими насекомыми. Они способны заразить людей лихорадкой Денге, лихорадкой Западного Нила, клещевым энцефалитом, желтой лихорадкой и др.

Вирус Хасеки изучался долгое время. Ученые отбирали взрослых особей клещей и архивные образцы сыворотки пациентов после укусов насекомых во Владивостоке и Новосибирске. По итогу, эксперты пришли к выводу, что вирус Хасеки способен передаваться человеку от клеща как обособленно, так и в совокупности с другими инфекциями. При этом, вирус циркулирует уже во многих регионах России, отметил старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов, пишет «Газета.Ru».

Сайт KP.RU публиковал интересные факты о клещах. Разбираемся, как можно обезопасить себя и не попасть в ловушку членистоногих.

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