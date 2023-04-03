Первое фото Треповой после задержания по подозрению в убийстве военкора Татарского появилось в Сети Фото: из соцсетей

В сети появилось первое фото после задержания Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Снимок опубликован в Сети.

На фото можно увидеть, что после взрыва девушка успела обрезать себе длинные волосы.

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в кафе, расположенном в самом центре Санкт-Петербурга, прогремел взрыв, жертвой которого стал Владлен Татарский, а также пострадали около 30 человек. На данный момент известно, что трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова в понедельник, 3 апреля. Как писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что совершенный в кафе взрыв был спланирован украинскими спецслужбами при помощи агентуры из числа сторонников ФБК (запрещенная в РФ организация, иноагент), которой, в том числе является Дарья Трепова.

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